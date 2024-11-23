Сбербанк дарит 13 000 рублей на карту: списки льготников от СФР уже доступны в интернете Ирэн ОрлонскаяСкоро граждане России смогут воспользоваться новой финансовой поддержкой от Социального фонда России (СФР).
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