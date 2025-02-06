БФУ: создана технология получения коллагена из медуз для лечения ран и ожогов

Ученые БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из Университета Сабаха (Малайзия) разработали технологию получения коллагена из медуз Aurelia aurita и Rhopilema hispidum, обитающих в Балтийском море и морях Малайзии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии