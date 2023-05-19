Саудовская Аравия готова стать посредником между Москвой и Киевом

Наследный принц королевства Саудовская Аравия, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, заявил на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом на Украине.