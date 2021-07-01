Беверли будет дисквалифицирован в начале сезона-21/22 за толчок в спину Криса Пола (Yahoo Sports)

Защитник «Клипперс» Патрик Беверли, заработавший вчера удаление в четвертой четверти шестого матча серии с «Финиксом» (103:130, 2-4), будет дополнительно наказан лигой.
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