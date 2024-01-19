Чего нельзя делать очевидцам ДТП, — рассказывает крымский спасатель

Существует заблуждение, что пострадавшего в ДТП важно немедленно извлечь из автомобиля. Однако делать это можно только на спинальном щите, рассказал в интервью «Крымской газете» спасатель второго класса Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» Фёдор Спильный.