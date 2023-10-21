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  • Вадим Блюм
    Так не было ж никакого пика. Всё было передано как было сказано.Кто довёл Норкина...
  • Jamal Jhajiev
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  • Сергей Козлов
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В Перми представили талисман Спартакиады 2024 года

В Перми представили талисман Спартакиады 2024 года

Им стал персонаж по имени Снежик.В Перми на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» официально представили талисман Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта.

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