В Перми представили талисман Спартакиады 2024 года

Им стал персонаж по имени Снежик.В Перми на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» официально представили талисман Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта.
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