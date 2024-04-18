Гений про злодейства Вот этот человек, сограждане которого едят лягушек, опять повернулся к нам своим галльским профилем и кое-что предложил.
Неугомонный президент Франции
Комментарии
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ninikooo Митусова
Макрон, займись делом! Уничтожь клопов и крыс, наведи порядок на улицах, реку приведи в порядок! Забот- « за гланды», а ты скачешь как вошь по всему миру, толку от тебя 0.
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14 час.
Юрий анин
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Что то происходит, но что? Эти клоуны отвлекают, кривляются. Короче, обеспечивают зрелища. Может, хлеб кончается? Людям нужны и хлеб, и зрелища. Так может думают, что больше зрелища заменят часть хлеба? Кто их знает?
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14 час.
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