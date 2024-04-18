Неугомонный президент Франции

Макрон, займись делом! Уничтожь клопов и крыс, наведи порядок на улицах, реку приведи в порядок! Забот- « за гланды», а ты скачешь как вошь по всему миру, толку от тебя 0.

TF

Tatyana Fedotova

Что то происходит, но что? Эти клоуны отвлекают, кривляются. Короче, обеспечивают зрелища. Может, хлеб кончается? Людям нужны и хлеб, и зрелища. Так может думают, что больше зрелища заменят часть хлеба? Кто их знает?