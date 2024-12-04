Более 2000 детей были заняты в этом году на предприятиях Карелии

В Законодательном собрании ознакомились с ходом реализации программы содействия занятости несовершеннолетних В этом году в Карелии более 2000 детей были заняты на 190 предприятиях разных форм собственности.
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