Британский генерал хочет ввести призыв на службу на фоне конфликта на Украине

Британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал "задуматься о немыслимом" и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии