В России протестировали технологию мысленного управления «Газелью» — через нейроинтерфейс и акселерометрВ России протестировали технологию мысленного управления беспилотным грузовиком «Газель Next», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на IT-компанию Neiry.
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