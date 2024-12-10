В Международный день волонтёров прошла онлайн-встреча с ГБПОУ ´Тольяттинский социально-экономический колледж´.

5 декабря 2024 года в Международный день волонтёров в рамках международной онлайн-встречи с ГБПОУ ´Тольяттинский социально-экономический колледж´ состоялся обмен актуальным и эффективным опытом по теме ´Волонтёрство´.
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