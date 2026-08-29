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Журнал «Профиль»

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Учитель станет "архитектором": как современные технологии изменят сферу образования в России

Учитель станет "архитектором": как современные технологии изменят сферу образования в России

Технологии и образование всегда развивались в синергии. Например, массовое распространение интернета обеспечило возможность учить и учиться в онлайне и при этом привело к необходимости осваивать новые навыки, такие как цифровая грамотность.

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