Учитель станет "архитектором": как современные технологии изменят сферу образования в России

Технологии и образование всегда развивались в синергии. Например, массовое распространение интернета обеспечило возможность учить и учиться в онлайне и при этом привело к необходимости осваивать новые навыки, такие как цифровая грамотность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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