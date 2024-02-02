Что можно и чего нельзя делать в Максимов день, 3 февраля 2024 года, по народным обычаям и поверьям Даниил Архаров3 февраля в православной церкви отмечается Максимов день, во время которого верующие почитают память двух святых.
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