Новые вызовы: бизнесу приходится защищаться от сложных кибератак и хактивизма

Эксперты фиксируют изменения в интересах злоумышленниковЧисло хакерских атак из года в год растет во всем мире, при этом мишенями киберзлоумышленников становятся компании и организации самых разных масштабов.
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