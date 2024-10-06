Премьер Ливана Микати призвал надавить на Израиль ради прекращения огня

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал мировое сообщество повлиять на Израиль, чтобы он прекратил огонь и выполнял резолюцию Совбеза ООН, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.
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