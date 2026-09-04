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Царьград

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Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА

В Подмосковье за ночь сбито уже 35 дроновВраг продолжает свои попытки атаковать Москву. В ночь на 4 сентября в Московской области сбито уже 35 украинских беспилотников самолётного типа.

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