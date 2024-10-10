📹❗️Перед нами выведенная из строя огнём ствольной артиллерии (включая орудия "Мста-Б" и САО "Нона-С"), FPV-коптерами-"камикадзе" и минными заграждениями 106-й Тульской ВДД бронегруппа ВСУ на южных подступах к агломерации "Обуховка - Весёлое" в Глушковском районе Курской области/ Противник планировал сформировать штурмовое механизированное ротно-тактическое подразделение в лесопосадке на западном, либо восточном фланге Обуховки для охвата Весёлого и прорыва га оперативный простор в направлении Глушкового.