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Русское оружие

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📹❗️Перед нами выведенная из строя огнём ствольной артиллерии (включая орудия "Мста-Б" и САО "Нона-С"), FPV-коптерами-"камикадзе" и минными заграждениями 106-й Тульской ВДД бронегруппа ВСУ на южных подступах к агломерации "Обуховка - Весёлое" в Глушковском районе Курской области/ Противник планировал сформировать штурмовое механизированное ротно-тактическое подразделение в лесопосадке на западном, либо восточном фланге Обуховки для охвата Весёлого и прорыва га оперативный простор в направлении Глушкового.

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