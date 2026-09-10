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«Спартак» пошел за главной звездой сборной России под занавес окна. Трансферы и слухи дня

«Спартак» пошел за главной звездой сборной России под занавес окна. Трансферы и слухи дня

Свежие новости.«Родина» взяла в аренду экс-защитника ЦСКААлександр Мысякин, Sport24Защитник «Фенербахче» Родриго Бекао продолжит карьеру в московской «Родине», сообщается на официальном сайте новичка РПЛ.

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