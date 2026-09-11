Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов

Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов

Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов Генерал Александр Михайлов: «Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене родине» Ирина Мишина На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова (Фото: Юлия Морозова/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Александр Михайлов «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.

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