Попытки ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на его левом берегу обречены на провал. Несмотря на это, киевский режим не жалеет украинских граждан, отправляя их на верную гибель Такое заявление журналистам РИА Новости сделал председатель комитета по нацполитике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
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