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Сенатор Шендерюк-Жидков заявил, что США исчерпали свои санкционные фантазии

Сенатор Шендерюк-Жидков заявил, что США исчерпали свои санкционные фантазии

Соединенные Штаты больше не имеют обоснований для введения новых санкций против России. Однако они могут прикрыться смертью Алексея Навального* и попытаться вернуться к теме воровства российских активов, заявил в беседе с РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

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