Сенатор Шендерюк-Жидков заявил, что США исчерпали свои санкционные фантазии

Соединенные Штаты больше не имеют обоснований для введения новых санкций против России. Однако они могут прикрыться смертью Алексея Навального* и попытаться вернуться к теме воровства российских активов, заявил в беседе с РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.