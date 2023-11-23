Реальная история «Черной пятницы»: обвал золота, продажа работников и баснословная прибыль

Розничная торговля, известная как Черная пятница, теперь является неотъемлемой частью предпраздничых дней многих стран, но эта праздничная традиция имеет более темные корни, чем вы можете себе представить.
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