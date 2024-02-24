Аналитики UBS вынужденно повысили прогноз по максимумам S&P500

Индекс широкого рынка акций S&P500 протестировал новый исторический «круглый» уровень в 5100 пунктов на вчерашних торгах Эту планку UBS Wealth Management ранее выдавал в прогнозах, как ценовую цель 2024-го года.
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