В Киеве рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным Александр КириловНа Украине заявили, что возможная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может закончиться только капитуляцией Киева.
В Киеве рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным Александр КириловНа Украине заявили, что возможная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может закончиться только капитуляцией Киева.
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