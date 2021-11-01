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В Киеве рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным

В Киеве рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным

В Киеве рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным Александр КириловНа Украине заявили, что возможная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может закончиться только капитуляцией Киева.

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