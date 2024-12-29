Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», 28 декабря впервые после травмы ноги принял участие в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Торонто.
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