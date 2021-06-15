Заноза

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США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!». Юрий Селиванов

Американское видение женевских переговоров сводится, по сути, к наглой и заведомо бесплодной попытке  «выцыганить» у России важные стратегические  уступки, предложив  в обмен «от мертвого осла уши и от жилетки рукава»      После публичного и  весьма доходчивого разъяснения Владимира Путина о том, что Россия в Женеве будет настроена исключительно  на обсуждение вопросов представляющих взаимный интерес и не станет «педалировать» заведомо конфликтные темы, американская администрация явно засуетилась, очевидно, опасаясь предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете.

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Елена Бреслова
вообще не вижу смысла в этой встрече: 1. США совершенно не договороспособны - пообещают и не выполнят. 2. Байден раздражает многих в Пиндосии, почему бы им не пожертвовать и грохнуть Путина, обвинив Россию...
Сергей Николаевич
В США много дебилов, но не да такой же степени, на убийство Путина они не пойдут так как это мировая война и в ней они точно не победят.
Елена Бреслова
они грохнут обоих президентов, а потом обвинят Россию... ну не вижу я смысла встречи для России...
Сергей Николаевич
Для особо одаренных, хоть всех президентов пусть грохнут это война и США №1 для удара по их центрам начиная с белого дома и заканчивая штабами военных баз и далее по всем их союзникам.
Ирина Степанова (Одрова)
Вот это то и страшно... что могут не останови имя ни перед чем! по-другому сделать ничего не могут... тотткомфтшически устрани б...
Иван Ершов
Американская международная политика , это политика ДВУЛИКОГО ЯНУСА. Мы уже хватили через край их вранья , в результате своими руками с их подачи УНИЧТОЖИЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. И пока мы будем надеяться на их лояльность, "сидя на эфесе ноги свеся , противостояние в будущем будет очень жестоким.

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