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Киркоров сообщил, что сам взял тайм-аут после «голой вечеринки»

Киркоров сообщил, что сам взял тайм-аут после «голой вечеринки»

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон». Участие Филиппа Киркорова в шоу стало неожиданным для зрителей, так как его имя было исключено с афиши после скандала, передает журнал Starhit.

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