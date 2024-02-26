Киркоров сообщил, что сам взял тайм-аут после «голой вечеринки»

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон». Участие Филиппа Киркорова в шоу стало неожиданным для зрителей, так как его имя было исключено с афиши после скандала, передает журнал Starhit.