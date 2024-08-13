«Лето без воды»: в Омске формально завершился период отключения ГВС, но по факту в десятках домов его все еще нет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Лето без воды»: в Омске формально завершился период отключения ГВС, но по факту в десятках домов его все еще нет.