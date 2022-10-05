В Букингемском дворце сочли спекуляцией сообщения СМИ о дате коронации Карла III

В Букингемском дворце заявили, что день коронации монарха все еще не согласован.«Чистой спекуляцией» назвали в Букингемском дворце сообщение агентства Bloomberg о том, что коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня 2023 года.
В Букингемском дворце заявили, что день коронации монарха все еще не согласован.«Чистой спекуляцией» назвали в Букингемском дворце сообщение агентства Bloomberg о том, что коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня 2023 года.
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