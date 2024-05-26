Жители одной из деревень в Тульской области пожаловались на стройку

Жители деревни Крюковка в Тульской области недовольны стройкой коммерческого объекта. Как рассказали местные жители "Тульской прессе", арматура и огромные строительные блоки соседствуют с детской площадкой, церковью и братской могилой.
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