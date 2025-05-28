EHJ: Профессиональные занятия бодибилдингом стали причиной внезапной смерти

О пользе физической нагрузке говорят буквально все. Однако любая активность полезна лишь в меру. Исследователи из Университета Падуи, чья работа опубликована в журнале в European Heart Journal, пришли к выводу, профессиональные занятия бодибилдингом могут навредить здоровья — повышает риск внезапной смерти.