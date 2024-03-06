Углубить отношения с НАТО: безопасность или возрастание риска войны на территории Республики Молдова? Ч. 1

Министр обороны Анатолий Носатый на полях Мюнхенской конференции заявил Deutsche Welle, что Молдова должна углубить отношения с НАТО, так как, напав на Украину, “Российская Федерация полностью нарушила концепцию нейтралитета” и “нейтралитет уже не способен защитить Молдову”.
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