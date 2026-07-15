Ностальгия...Цены на продукты и товары в СССР...

ВЧ

ВЛАДИМИР ЧЕРНЫШОВ

Вам не понять этого. Вы из другой планеты, из другой жизни. У нас в приоритете была любовь к Родине и гордость за страну. Мы ценили дружбу (не так, как сейчас. Общаются по интересам - ты мне, а я тебе. Меркантильные и завистливые - смотрите, какие шмутки появились у других и стараетесь не отстать от моды). У нас девушки пахли полевой свежестью и цветами, а любили их искренне и не думали быстрее в постель затащить. Да всем, чем вы сейчас пользуетесь придумано и изобретено нашим поколением. Автомобили с АКПП были в Союзе уже в конце 50-х годов, Автобус ЛИАЗ, легковой автомобиль ЗИЛ-110. Интернет был в Союзе в начале 50-х годов, правда только в КГБ. Телевидение было в 1934 году в Москве. Да много чего. Но вы об этом не знаете и презираете наше старшее поколение. Если вас коробит наша ностальгия, то не смотрите и не читайте. Только об одном помните "Кто не знает своего прошлого, тот не предвидит и будущего". Это позиция животного (коровы), пасётся и жуёт траву, её доят и она даёт молоко, а потом её повезут на мясокомбинат и пустят на колбасу. Вам всё равно, что будет со страной. Такие меркантильные деятели и просрали страну за джинсы и жвачку, а теперь солдаты сражаются (наверное вы написали пост не из окопов на передовой) и стараются сохранить в том числе и вас.