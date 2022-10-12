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Нанесены удары по объектам противника в Николаеве и Запорожье барражирующими боеприпасами «Герань-2»

Нанесены удары по объектам противника в Николаеве и Запорожье барражирующими боеприпасами «Герань-2»

В течение ночи продолжалось нанесение ударов на тех направлениях, где киевский режим в последние недели пытается формировать ударные кулаки.

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