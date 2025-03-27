Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева

Президент России предложил этот пост Денису Паслеру, который сейчас руководит Оренбургской областью. А на место Паслера придет нынешний глава правительства ДНР Евгений СолнцевЕвгений Куйвашев покидает должность губернатора Свердловской области, которую занимал 13 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии