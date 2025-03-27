Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лодяновa
    Давно пораВладимир Путин пр...
  • Галина Друзина
    Всё правильно, Россия на правах победителя и должна диктовать условия  !!!Трамп: Россия не ...
  • Eduard
    Лицемерный Эрдоган так конкурентов убирает!Мэр Стамбула арес...

Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева

Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева

Президент России предложил этот пост Денису Паслеру, который сейчас руководит Оренбургской областью. А на место Паслера придет нынешний глава правительства ДНР Евгений СолнцевЕвгений Куйвашев покидает должность губернатора Свердловской области, которую занимал 13 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Лодяновa
Давно пора
Ответить
22 час.
наверх