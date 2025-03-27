Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева

Президент России предложил этот пост Денису Паслеру, который сейчас руководит Оренбургской областью. А на место Паслера придет нынешний глава правительства ДНР Евгений СолнцевЕвгений Куйвашев покидает должность губернатора Свердловской области, которую занимал 13 лет.