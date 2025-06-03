RT: 17-летнему жителю Коркино вынесли приговор за убийство женщины-таксиста

Суд приговорил 17-летнего жителя Коркино в Челябинской области к девяти годам и десяти месяцам воспитательной колонии по делу об убийстве 40-летней местной женщины-таксиста в октября 2024 года, сообщил источник RT.
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