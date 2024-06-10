В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить воспитателей детских садов в перечень лиц, которые могут претендовать на получение льготной дальневосточной и арктической ипотеки.
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