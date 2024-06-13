Посол Антонов: мировое большинство не поддерживает антироссийские санкции США

Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции Соединенных Штатов и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов.
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