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Посол Антонов: мировое большинство не поддерживает антироссийские санкции США

Посол Антонов: мировое большинство не поддерживает антироссийские санкции США

Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции Соединенных Штатов и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов.

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