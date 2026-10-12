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Царьград

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Казахстан перевел 91,8% госуслуг Минтруда в цифровой формат

Казахстан перевел 91,8% госуслуг Минтруда в цифровой формат

Минтруда Казахстана перевело в цифровой формат 45 из 49 государственных услуг, а для 28 из них действует проактивный механизм, при котором ведомство само уведомляет граждан о положенных им мерах поддержки.

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