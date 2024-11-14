В России начались массовые проверки центров сертификации

В России стартовали масштабные проверки центров сертификации. Представители Роскачества под видом производителей и импортеров проверят все 90 работающих в РФ компаний, которые исследуют безопасность товаров легкой промышленности.
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