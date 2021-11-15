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Мигранты опять напали на семью с ребёнком

Мигранты опять напали на семью с ребёнком

На семью «славян» с ребёнком (причём, кроха был вообще в переноске) снова толпой напали мигранты. Это просто дикость! Блокпосты и усиление уже есть в Новых Ватутинках, где случилась похожая история, но явно они нужны по всей Центральной России.

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Козьма
Путин же сказал, что россия не для русских,
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