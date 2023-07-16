Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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