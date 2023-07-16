Неспешный разговор

20 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Сотни лет с Афганистана шел лучший гашиш, а знаменитые гашишеведы ездили к ним перенимать опыт. Но опий всё сгубил.Sputnik: Опиумный...
  • Аркадий Шацкий
    Из за нехватки соли придумали сюрстрёмминг - тухлая селедка, вообще вершина кулинарии)Вся их хваленая е...
  • Иван Агеев
    Что так долго? Всё ждём, когда хохлы начнут, Первые появились, Погудин, да Свобода! Первый пишет осебятину не по теме...Парадоксы реальности

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанёс удар

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанёс удар

Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей nirvana
И РАНЬШЕ БЫЛО ЭТО ПОНЯТНО !!! С 90Х !!!
Ответить
2 час.
ВБ
Вадим Белов
Да, Путин совершил критическую ошибку в 2015 году, когда согласился на мирные переговоры, остановив уничтожение украинских войск в окружении под Дебальцево.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх