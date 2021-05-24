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В Оренбуржье предприниматель, давший взятку крупному чиновнику, остался на свободе

В Оренбуржье предприниматель, давший взятку крупному чиновнику, остался на свободе

Предприниматель дал взятку бывшему главе Светлинского района за общее покровительство и попустительство по службе, связанное с победой его организаций в аукционах на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

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