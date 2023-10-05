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Чернышенко поручил проработать вопрос о расширении квоты участникам СВО при поступлении в вузы

Чернышенко поручил проработать вопрос о расширении квоты участникам СВО при поступлении в вузы

МАЙКОП, 5 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии нового помещения филиала фонда «Защитники Отечества» в республике Адыгея и пообщался с участниками спецоперации, их семьями и сотрудниками фонда.

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