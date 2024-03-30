Шойгу призвал руководство оборонного завода в Алтайском крае «пахать в три смены»

Шойгу проверил, как идёт выполнение гособоронзаказа.фото: vk.com/mil--> Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как идёт выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае и призвал работников завода «пахать в три смены», сообщает 30 марта Минобороны.
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