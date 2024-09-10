Вестибюль метро "Площадь Восстания" два месяца будет работать с ограничениями

В Петербурге на два месяца изменится режим работы вестибюля станции метро "Площадь Восстания"Режим работы вестибюля станции метро "Площадь Восстания" в Северной столицы изменится на два месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Дни этой области будут сочтены": Эксперт назвал русский регион под прицелом Запада
- "До прихода Белоусова ни одного генерала не посадили, всем в глаза врали": Поплавская вслед за военкором Сладковым не побоялась сказать правду
- "Слава Богу за всё": Воюющий на СВО русский немец, погибая, записал видео. После произошло чудо
Свежие комментарии