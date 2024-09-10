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Царьград

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Вестибюль метро "Площадь Восстания" два месяца будет работать с ограничениями

Вестибюль метро "Площадь Восстания" два месяца будет работать с ограничениями

В Петербурге на два месяца изменится режим работы вестибюля станции метро "Площадь Восстания"Режим работы вестибюля станции метро "Площадь Восстания" в Северной столицы изменится на два месяца.

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