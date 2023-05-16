Овчинский: московский производитель огнеупоров и керамических фильтров наладит поставки продукции в Индию

Московский научно-технический центр «Бакор», производящий керамические фильтрующие элементы, заключил контракт на поставку своей продукции в Индию, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Московский научно-технический центр «Бакор», производящий керамические фильтрующие элементы, заключил контракт на поставку своей продукции в Индию, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
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