Нацбанк назвал причину, из-за которой дети будут получать меньше денег от Нацфонда

Замглавы Национального банка Акылжан Баймагамбетов подчеркнул, что чем больше средств из Национального фонда Казахстана будет направляться на финансирование инфраструктурных проектов, тем меньше останется средств для программы «Нацфонд — детям».
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