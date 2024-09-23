Новый Volkswagen Caddy: фургон-трансформер и экономичная версия

В Германии дебютировали ранее невиданные модификации «младшего» коммерческого семейства. В линейке появился Volkswagen Caddy Flexible: комби, который классифицирован, как грузовой автомобиль, но имеет полноценный складной второй ряд сидений.
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