Клубы РПЛ предлагают установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро

Клубы РПЛ хотят установить потолок зарплат и зафиксировать курс евро. По информации «РБ Спорт», несколько клубов РПЛ предложили меры по защите команд от последствий санкций и роста курса евро.

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